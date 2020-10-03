Директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько рассказал насколько аграрная сфера перспективна для молодежи и о механизмах поиска работы для студентов.

Об этом идет речь в четвертом выпуске программы «Навчайся на хвилі».

Дмитрий Оборонько — директор Николаевского областного центра занятости. В 1993 году поступил в Николаевский национальный аграрный университет на факультет экономики, специальность «Аграрный менеджмент», а закончил вуз в 1998 году. На сегодняшний день является кандидатом экономических наук.

По словам Дмитрия Оборонько, после обучения в Николаеве он хотел вернуться работать домой, в родное село Лиманы, однако позже оказалось, что экономисты на хозяйственных предприятиях стали не нужны, поскольку начала развиваться банковская система.

— Сейчас немного все по-другому. Вся экономика сосредоточена в больших городах, поэтому ребята выбирают профессию сегодня немного по-другому. Работая в службе занятости, я понимаю как они подходят к выбору своей дальнейшей профессии. Сегодня львиная часть студентов, молодых ребят, выпускников, которые заканчивают среднюю школу, хотят закрепиться в городе для того, чтобы в дальнейшем иметь перспективу и получать максимальную заработную плату, - сказал Дмитрий Оборонько.

Также он рассказал, что процент студентов, которые находятся на сегодняшний день на учете в службе занятости и которые заканчивают аграрный университет — самый маленький.

— Это говорит о том, что тут дают качественное образование, здесь действительно работают профессионалы и ребята, которые заканчивают вуз, сегодня востребованы на рынке труда, потому что, вы же понимаете, аграрная область, - добавил Дмитрий Оборонько.

Отметим, управление молодежной политики Николаевского горсовета запустило YouTube-программу «Навчайся на хвилі» об успешных выпускниках николаевских университетов. Программа стартовала 4-го сентября. Она будет выходить раз в неделю на YouTube-канале Николаевского городского совета.

Напомним, что гостем третьего выпуска программы «Навчайся на хвилі» стала николаевская спасательница Олеся Бабий.