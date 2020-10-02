Беларусь со 2 октября лишила аккредитации все иностранные СМИ. Переаккредитация согласно новому порядку начнется со следующей недели.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.

Отмечается, что новое положение о порядке аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ предусматривает подачу документов в электронном формате, сокращение сроков рассмотрения заявок с 20 до 5 дней для временной аккредитации и с 60 до 30 дней для постоянной, а также урегулирование работы фрилансеров в интересах зарубежного СМИ.

В МИД Беларуси напомнили, что «информационный суверенитет Беларуси является важным элементом безопасности».

«В ситуации, которая складывается, мы вынуждены реализовать свое суверенное право и применить необходимые защитные меры, в частности — в виде новых норм положения», — заявили в ведомстве.

Напомним, Мининформ Беларуси приостановил статус СМИ для издания TUT.BY, освещающего протесты.