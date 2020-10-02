Сегодня, 2 октября, в день проведения сессии Николаевского городского совета по случаю празднования Дня учителя активисты «Партии Шария» раздали депутатам Уголовный кодекс, Конституцию и закон о местном самоуправлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава областной организации политической силы Татьяна Кравчук.

— Мы сегодня на сессии городского совета сделали подарок нашим депутатам. Все только для того, чтобы они вспомнили, какой сегодня день. Сегодня День учителя, и недавно был День библиотекаря. Мы очень надеемся, что они возьмутся за наши школы и хоть когда-то вспомнят свои обещания. А если нет - то мы это сделаем, когда прийдем вот сюда (в городской совет, - прим.), - сказала Татьяна Кравчук.

Она отметила, что по мнению политической партии последние 5 лет дела в городе идут очень плохо во многом из-за того, что народные избранники плохо образованы и читают мало книг.