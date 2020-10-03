Медленный прогресс в достижении полного уничтожения ядерного оружия подвергает мир опасности «отката» в этом вопросе.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, передает «Синьхуа».

— Некоторые государства считают ядерное оружие важным для своей национальной безопасности и выживания. Впрочем, уничтожения ядерного оружия важно для чего-то за пределами данного государства: сохранение жизни на этой планете, - заявил он.

По словам Гуттериша, ядерное разоружение было приоритетом ООН со времени ее создания, но через 75 лет после основания Организации и страшного бомбардировки Хиросимы и Нагасаки мир продолжает жить в тени ядерной катастрофы.

Он добавил, что усиление напряженности между государствами, обладающими ядерным оружием, повысило ядерные риски, а модернизация арсеналов перевела гонку вооружений из категории просто количества боеголовок к «более быстрому, незаметному и точному оружию».

Генсек также обратил внимание, что средства, которые тратят на обновление ядерных арсеналов, впечатляют.

Напомним, что администрация США готова перевести в боевое состояние ядерное оружие, чтобы надавить на Россию в переговорах о достижении новых договоренностей о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Вашингтоне отмечают, что Москва намеренно затягивает переговоры.