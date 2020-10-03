Лидер областной организации партии «За майбутнє» заявил, что ноу-хау этой кампании — борьба в комиссиях еще до того, как стартовал избирательный процесс.

Об этом он заявил в прямом эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1», пишет пресс-служба политсилы.

— Отличительной чертой нынешней избирательной кампании стал правовой нигилизм: идет торговля кандидатскими мандатами и местами в избиркомах, воруются документы из избирательных комиссий, подменяются протоколы, идет борьба всех против всех за исключение из избирательного процесса неправовым путем. У кого больше (людей в комиссиях, кошелек) — тот и банкует, - отметил Юрий Гранатуров.

По его словам, вместо нормального избирательного процесса, соревнования программ, управленческой эффективности и уровня профессионализма, общество получило недобросовестную конкуренцию в виде подножек и разного рода подлостей, которым вообще не место на выборах.

— Это полный абсурд, причем некоторые личности на самом высоком уровне декларируют правильные вещи, а на деле этим же абсурдом и управляют… Хватит заниматься манипуляциями, пора всё это прекратить! И здесь свою роль должна сыграть, в том числе, и Национальная полиция, - добавил Юрий Гранатуров.

Напомним, что городской голова Николаева 2013 - 2015 годов, лидер областной организации партии «За майбутнє», кандидат на пост городского головы Юрий Гранатуров раскритиковал действующего мэра Александра Сенкевича за то, что тот в честь Дня учителя устроил праздник для сотни работников образования города в нарушение карантинных ограничений.