В округе № 208 в городе Бахмач Черниговской области разоблачили «избирательную сетку» для покупки голосов в пользу одного из кандидатов в народные депутаты. Выборы там должны состояться 25 октября.

Об этом информирует Нацполиция Черниговской области в субботу, 3 октября.

Сообщается, что деньги и списки избирателей, свидетельствуют об «организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в парламент по округу №208» обнаружили во время обысков в автомобиле одного из руководителей структурных подразделений Бахмацкой РГА.

— С авто, в частности, изъяты списки избирателей с указанием так называемых «десятников» и 66 000 гривен. По предварительным подсчетам полиции, сеть охватывает более 5 тысяч человек, - сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Черниговской области Владимир Нидзельский.

На инцидент отреагировал заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало. По его словам, автомобиль остановили во время развозки денег так называемым «сотникам» и «десятникам».

По данным источников «Украинской правды», политическая сила, в пользу которой скупали голоса, — «Наш Край».

Как информирует полиция, обыск провели в рамках расследования уголовного производства, открытого по части 2 статьи 160 Уголовного Кодекса Украины — подкуп избирателей. За такое правонарушение предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются, сейчас полиция устанавливает все лица, которые могут быть причастны к подкупу избирателей.

Напомним, что в Киеве правоохранители задержали генерального директора одного из директоратов Министерства образования и науки во время получения 300 тысяч гривен взятки.