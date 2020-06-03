В Киеве правоохранители задержали генерального директора одного из директоратов Министерства образования и науки во время получения 300 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как сообщают в ведомстве чиновник требовал взятку от представителя госпредприятия за победу в конкурсе на проведение опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 миллиона гривен.

При получении - 5 тысяч долларов США и 165 тысяч гривен чиновник был задержан прокурорами совместно с Главным управлением СБУ в Киеве и Киевской области и Печерским управлением полиции Главного управления Нацполиции в Киеве.

В помещении Директората Министерства образования и науки Украины проведены неотложные следственные действия. Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, сотрудники управления СБУ в Николаевской области совместно с Главным управлением внутренней безопасности ведомства и Очаковским отделом СБУ, задержали двух чиновников Черноморского бассейнового управления рыбоохраны.