13 октября 2020 года с визитом в Николаевскую епархию Православной Церкви Украины приезжает Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского облсовета.

На следующий день, 14 октября, в 11.00, в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери при участии Митрополита Киевского и всея Украины состоится Божественная Литургия по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Организационные вопросы визита Предстоятеля ПЦУ в ходе диалога обсудили председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко и Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир. Встреча состоялась 2 октября.