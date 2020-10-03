13 октября 2020 года с визитом в Николаевскую епархию Православной Церкви Украины приезжает Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского облсовета.
На следующий день, 14 октября, в 11.00, в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери при участии Митрополита Киевского и всея Украины состоится Божественная Литургия по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Организационные вопросы визита Предстоятеля ПЦУ в ходе диалога обсудили председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко и Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир. Встреча состоялась 2 октября.
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13 октября 2020 года с визитом в Николаевскую епархию Православной Церкви Украины приезжает Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевского облсовета.
На следующий день, 14 октября, в 11.00, в Кафедральном соборе Касперовской иконы Божьей Матери при участии Митрополита Киевского и всея Украины состоится Божественная Литургия по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
Организационные вопросы визита Предстоятеля ПЦУ в ходе диалога обсудили председатель Николаевского областного совета Виктория Москаленко и Митрополит Николаевский и Богоявленский Владимир. Встреча состоялась 2 октября.