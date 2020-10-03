Центральная избирательная комиссия сняла с местных выборов однофамильцев президента Владимира Зеленского и претендента на пост мэра Одессы Олега Филимонова.
Как сообщили в ЦИК, Одесская областная организация Слуги народа пожаловалась на то, что местный территориальный избирком не проверяет предоставленные документы кандидатов.
Речь идет о четырех однофамильцах Филимонова, двух — Зеленского и одного — Саакашвили.
ЦИК установила, что в их документах, поданных на регистрацию, нет информации о внесении денежного залога партиями, которые выдвинули их на выборы.
Также ЦИК пришла к выводу, что избирателей пытались ввести в заблуждение путем регистрации так называемых «клонов».
Таким образом, Центризбирком отменил постановление территориального избиркома о регистрации этих кандидатов и обязал его повторно рассмотреть документы.
Кроме того, в полицию направлено обращение с просьбой провести проверку.
Напомним, что Николаевская областная избирательная территориальная комиссия решением суда должна зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в облсовет в понедельник, 5 октября.
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Центральная избирательная комиссия сняла с местных выборов однофамильцев президента Владимира Зеленского и претендента на пост мэра Одессы Олега Филимонова.
Как сообщили в ЦИК, Одесская областная организация Слуги народа пожаловалась на то, что местный территориальный избирком не проверяет предоставленные документы кандидатов.
Речь идет о четырех однофамильцах Филимонова, двух — Зеленского и одного — Саакашвили.
ЦИК установила, что в их документах, поданных на регистрацию, нет информации о внесении денежного залога партиями, которые выдвинули их на выборы.
Также ЦИК пришла к выводу, что избирателей пытались ввести в заблуждение путем регистрации так называемых «клонов».
Таким образом, Центризбирком отменил постановление территориального избиркома о регистрации этих кандидатов и обязал его повторно рассмотреть документы.
Кроме того, в полицию направлено обращение с просьбой провести проверку.
Напомним, что Николаевская областная избирательная территориальная комиссия решением суда должна зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в облсовет в понедельник, 5 октября.