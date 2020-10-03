Экс-президента Петра Порошенко, который недавно заразился коронавирусом, госпитализировали. Кроме того, стало известно, что Covid-19 обнаружили у одной из его дочерей.

Об этом 3 октября сообщает пресс-служба «Европейской Солидарности» в Facebook.

— Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения, - цитирует пресс-служба Марину Порошенко.

Напомним, что пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекциейCOVID-19.