Александр Сенкевич

На выборах городского головы 30,5% николаевцев готовы поддержать действующего мэра, сооснователя партии «Пропозиція» Александра Сенкевича.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой «Рейтинг» в сентябре.

Согласно данным опроса, среди тех, кто планирует голосовать и определился, 30,5% намерены проголосовать за Александра Сенкевича на должность Николаевского городского головы.

Отметим, что политическая партия «Пропозиція» в Николаеве практически сравнялась в рейтинге в партией «Слуга народа» и обогнала «Оппозиционную платформу за жизнь».

59% респондентов отметили, что обязательно примут участие в местных выборах. Колеблются (50/50) - 19% респондентов, возможно примут участие - еще 7% респондентов. О маловероятности участия в выборах сообщили 14% респондентов. Относительно более высокую готовность к участию в выборах проявляют старшие категории населения и женщины.

Исследование проводилось с 11 по 15 сентября среди жителей Николаевской области старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%), в т.ч. 889 респондентов - областной центр (погрешность не более 3,3%). Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Сроки проведения: 11-15 сентября 2020.

Напомним, 60% жителей Николаевской области заявили, что будут участвовать в местных выборах, которые пройдут 25 октября.