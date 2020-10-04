Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин поздравил педагогов с профессиональным праздником Дня учителя.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

— Для меня с детства осень начиналась с Дня учителя. Считаю, что так для многих из нас. С праздника в честь людей, которые показывают всем нам путь во взрослую жизнь. Я окончил обычную сельскую школу в Новопетровке - Новопетровскую ООШ. До сих пор помню заботу первой учительницы Светланы Ивановны, наставления Светланы Петровны, которая была классным руководителем с 5 по 11 классы. Я благодарен директору школы Оксане Васильевне и учителям, которые терпели меня и хорошо учили. Ведь школьные знания мне до сих помогают по жизни и в работе. Я окончил школу с золотой медалью и знаю, что наше образование лучшее в мире, - сказал Юрий Кормышкин .

Юрий Кормышкин отметил, что сейчас украинское правительство намерено в очередной раз не выполнить свое обещание об увеличении учителям зарплаты, несмотря на сложные условия работы, связанные с пандемией. При этом, он высказал надежду, что скоро работа учителя начнет высоко оцениваться.

— Да, сегодняшний праздник всем нам придется проводить с мыслью о том, что правительство в очередной раз не выполнит свое обещание о повышении вам зарплаты. Люди, которые учат наших детей, должны иметь достойную оплату труда. В правительстве считают иначе. Там сидят люди, которые не думают о том, как учителям трудно работать в условиях пандемии.

Уважаемые учителя! Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вкладываете в наше будущее поколение самое лучшее. За то, что несмотря на преграды, вы открываете им мир. Желаю вам сил, терпения и крепкого здоровья! Верю, что у нас все будет хорошо, и верю, что скоро наступит время, когда ваша работа будет высоко цениться. Кланяюсь и уважаю!, - поздравил Юрий Кормышкин.