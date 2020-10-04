В избирательном штабе кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена заявили, что планируют регулярно публиковать его результаты тестов на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщает The Washington Post.

Представитель кампании Байдена Эндрю Бейтс рассказал, что в штабе придерживаются строгих и обширных мер безопасности, рекомендованных экспертами в области общественного здравоохранения и врачами, включая социальное дистанцирование, ношение масок и дополнительные меры безопасности.

— Вице-президент Байден будет регулярно проходит тестирование, и мы будем публиковать результаты каждого теста, – сообщил он.

2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.

Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.

3 октября президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как стало известно о его заражении коронавирусом.

Дональд Трамп не передал власть вице-президенту США Майку Пенсу, несмотря на то, что находится в госпитале из-за заражения коронавирусом.

Американские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что следующие 48 часов будут критическими для президента США Дональда Трампа, который борется с COVID-19.

3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразилсякоронавирусом COVID-19.



