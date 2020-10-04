Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, сколько украинских учеников и учителей находятся на самоизоляции.

Об этом Степанов сообщил во время брифинга в воскресенье, 4 октября.

Так, по его словам, в данный момент 1257 учеников и 2158 учителей (в сумме 3415 человек) болеют коронавирусной инфекцией. При этом более 83 тысяч учеников находятся на самоизоляции, то есть, классы с зараженными изолируются полностью на 14 дней, после чего возвращаются к обучению.

Как заявил Степанов, когда на самоизоляции находится более 50% классов школы, то все учебное заведение переходит на дистанционную форму обучения.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 4 октября в Николаевской области зафиксировано 56 новых случаев коронавируса COVID-19.