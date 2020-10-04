По состоянию на утро 4 октября в Николаевской области зафиксировано 56 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Всего зарегистрировано 3822 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 237 (+3 за сутки).

Из всех 3477 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 2583 человека (+39);

Первомайск — 96 человек (+1) ;

Южноукраинск — 182 человека;

Вознесенск — 161 человек;

Очаков — 15 человек;

Арбузинский район — 17 человек;

Баштанский район — 54 человека (+1) ;

Березанский район — 41 человек;

Братский район — 8 человек;

Березнеговатский район — 3 человека;

Веселиновский район — 26 человек;

Витовский район — 108 человек (+2) ;

Вознесенский район — 78 человек (+1) ;

Врадиевский район — 80 человек (+6) ;

Еланецкий район — 22 человек (+4) ;

Доманевский район — 82 человека;

Казанковский район — 13 человек;

Кривоозерский район — 43 человека;

Николаевский район — 69 человек (+1) ;

Новобугский район -— 15 человек;

Новоодесский район — 70 человек (+1) ;

Очаковский район — 19 человек;

Первомайский район — 29 человек;

Снигиревский район — 8 человек.

За последние сутки методом ПЦР обследовано 343 человека, методом ИФА - 106.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.