По состоянию на утро 4 октября в Николаевской области зафиксировано 56 новых случаев коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Всего зарегистрировано 3822 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 237 (+3 за сутки).
Из всех 3477 подтвержденных случаев по месту жительства:
За последние сутки методом ПЦР обследовано 343 человека, методом ИФА - 106.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.
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По состоянию на утро 4 октября в Николаевской области зафиксировано 56 новых случаев коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
Всего зарегистрировано 3822 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 237 (+3 за сутки).
Из всех 3477 подтвержденных случаев по месту жительства:
За последние сутки методом ПЦР обследовано 343 человека, методом ИФА - 106.
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.