Кандидат на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская вместе с кандидатами в депутаты в городской и областной совет провела встречи в Корабельном районе, возле кинотеатра «Космос» и на улице Южная.

Об этом сообщает пресс-служба Татьяны Домбровской.

На встречах Татьяна представила кандидатов по округам, рассказала о стратегии развития Николаева.

— Субботний день – продуктивный день. Вчера мы провели три замечательные встречи с жителями Николаева. Во время встреч, я представила участников своей команды и кандидатов в депутаты по округам: в Корабельном районе – кандидат в городской совет Андрей Коваленко и в областной совет Ирина Шабильянова. Вместе с кандидатами в депутаты городского совета Александром Лемешко и Евгением Константиновым, и кандидатом в областной совет Яной Димитриевой провели встречи возле кинотеатра Космос и на улице Южной, - сказала Татьяна Домбровская.

Как известно, во время встречи жители озвучили актуальные проблемы микрорайонов. Это большое количество МАФов и незаконной рекламы на фасадах домов, социальные программы для матерей-одиночек, вопросы поддержки предпринимателей и жалобы на решения земельных вопросов в горсовете, благоустройство скверов и парковых зон и др.

Татьяна Домбровская поблагодарила жителей за присутствие и заявила о готовности встречаться с николаевцами чаще.

— Очень приятно, что на встречу пришел нас поддержать народный депутат Игорь Негулевский. Хочу поблагодарить каждого за то, что пришел, рассказал о себе и об актуальных для микрорайонов вопросах. Наши встречи в субботний день собрали много людей, и на этом знакомство не заканчивается. Я поняла, что три встречи в день это не предел, мы можем и больше! Поэтому с понедельника мы с командой готовы усилится и встречаться еще активнее с жителями нашего города! Следите за обновленными анонсами!, - сказала Татьяна Домбровская.

Пресс-релиз