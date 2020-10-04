Владимир Лось

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Владимир Лось рассказал о своих приоритетах по защите интересов избирателей.

Об этом сообщили в пресс-службе политической партии.

— Прежде всего хочу защитить интересы своих избирателей, многие из которых это люди из сельских населенных пунктов, поэтому в приоритете постоянно держать тесную связь с сельским населением, анализировать его потребности, осуществлять меры для повышения благосостояния, социальной защиты и материальной поддержки, создания новых рабочих мест, обеспечения доступным и качественным продовольствием. Базовой составляющей развития нашего региона является сельское хозяйство поэтому считаю основной целью это развитие этой отрасли до уровня мировых стандартов, даст возможность для развития населенных пунктов, развития конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, - рассказал Владимир Лось.

Он заявил, что выступает против нерационального использования земель сельскохозяйственного назначения.

— В Библии написано: «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом; а кто напрасно теряет время, бедный умом», поэтому каждому хозяину нужно не только заботиться за свой кошелек сегодня, но осуществлять все научно-технические меры, чтобы земля кормила его семью, да и государство в будущем. Считаю, что прежде всего мои намеченные цели нужно решать в политическом поле, без принятия соответствующих нормативно-правовых актов, программ и поддержки невозможно решение многих вопросов. Например, технического обеспечения хозяев из-за низких финансовых возможностей, нестабильная ситуация с ценами и доходами, демографическая проблема, потребность экологизации сельскохозяйственного производства, страхование в аграрном секторе и др, - сказал Владимир Лось.

Владимир Лось отметил, что аграрный сектор является важной стратегической отраслью региональной экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность и продовольственную независимость нашего государства, дает значительной части сельского населения рабочие места.

— Вижу наш регион как современный, развитый, конкурентоспособный аграрный, где обеспечена продовольственная безопасность, развитие украинского села, защита окружающей среды, аграрной науки, образования, инноваций и консультационных услуг. Приоритетными ценностями считаю верность своим принципам, ум, справедливость, уважение к людям, дисциплинированность. Именно они помогают мне организовывать работу, и развивать свое хозяйство, а значит развивать и повышать уровень жизни своих работников и и общества в целом. Мечтаю, что благодаря нашим совместным усилиями наши земляки, да и все украинцы жили в благополучии в мощной аграрной стране которая является одним из мировых аграрных лидеров, где в современных и инновационных условиях развивается бизнес, повышается уровень жизни украинский, и мы счастливой нацией в мире, - рассказал Владимир Лось.

Ранее сообщалось, что «Слуга народа» Сергей Лозовый рассказал о планах развития Софиевской ОТГ на Николаевщине.