Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сказал, что президент Дональд Трамп в пятницу, когда у него обнаружили коронавирус, чувствовал себя гораздо хуже, чем сообщалось.

Об этом он сказал в комментарии телеканалу FoxNews.

— Мы были очень обеспокоены. У него была лихорадка, и уровень кислорода в крови быстро упал. Вчера мы были очень обеспокоены. У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови резко упал, – сказал Медоуз.

С тех пор, по его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» – у него больше не было высокой температуры, а уровень насыщения крови кислородом повысился.

— Я очень, очень оптимистичен, исходя из текущих результатов, – сказал глава аппарата Белого дома.

2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.

Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.

3 октября президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как стало известно о его заражении коронавирусом.

Дональд Трамп не передал власть вице-президенту США Майку Пенсу, несмотря на то, что находится в госпитале из-за заражения коронавирусом.

Американские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что следующие 48 часов будут критическими для президента США Дональда Трампа, который борется с COVID-19.

3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразилсякоронавирусом COVID-19.