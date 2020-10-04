Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сказал, что президент Дональд Трамп в пятницу, когда у него обнаружили коронавирус, чувствовал себя гораздо хуже, чем сообщалось.
Об этом он сказал в комментарии телеканалу FoxNews.
— Мы были очень обеспокоены. У него была лихорадка, и уровень кислорода в крови быстро упал. Вчера мы были очень обеспокоены. У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови резко упал, – сказал Медоуз.
С тех пор, по его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» – у него больше не было высокой температуры, а уровень насыщения крови кислородом повысился.
— Я очень, очень оптимистичен, исходя из текущих результатов, – сказал глава аппарата Белого дома.
2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
3 октября президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как стало известно о его заражении коронавирусом.
Дональд Трамп не передал власть вице-президенту США Майку Пенсу, несмотря на то, что находится в госпитале из-за заражения коронавирусом.
Американские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что следующие 48 часов будут критическими для президента США Дональда Трампа, который борется с COVID-19.
3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразилсякоронавирусом COVID-19.
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Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сказал, что президент Дональд Трамп в пятницу, когда у него обнаружили коронавирус, чувствовал себя гораздо хуже, чем сообщалось.
Об этом он сказал в комментарии телеканалу FoxNews.
— Мы были очень обеспокоены. У него была лихорадка, и уровень кислорода в крови быстро упал. Вчера мы были очень обеспокоены. У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови резко упал, – сказал Медоуз.
С тех пор, по его словам, состояние Трампа «невероятно улучшилось» – у него больше не было высокой температуры, а уровень насыщения крови кислородом повысился.
— Я очень, очень оптимистичен, исходя из текущих результатов, – сказал глава аппарата Белого дома.
2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
3 октября президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как стало известно о его заражении коронавирусом.
Дональд Трамп не передал власть вице-президенту США Майку Пенсу, несмотря на то, что находится в госпитале из-за заражения коронавирусом.
Американские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что следующие 48 часов будут критическими для президента США Дональда Трампа, который борется с COVID-19.
3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразилсякоронавирусом COVID-19.