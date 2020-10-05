Татьяна Рябова

Кандидат в депутаты Николаевского облсовета от партии «Слуга народа» Татьяна Рябова рассказала, какие отрасли региона она планирует развивать.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Татьяна Рябова считает, что областной совет должен принимать программы, направленные на улучшение жизни жителей области, и контролировать их реализацию.

— Люди устали быть заложниками обстоятельств, когда остаются один на один с проблемами медицины, прав, безопасности. Я живу в обществе и ежедневно общаюсь со всеми людьми. Для меня это – пенсионеры-родители, одинокие матери, дети, это защитники Украины со времен Второй мировой войны, это предприниматели. Их настроение – моя работа как депутата. Николаевщина – моя родина. Вижу ее возрожденной экономически, защищенной социально, счастливой духовно, – отметила кандидат от «Слуги народа».

По словам Татьяны Рябовой, она от природы оптимист, поэтому привыкла видеть перспективу и идти к ее реализации.

— Для меня волонтерство — необходимость как матери, женщины, христианки. Это оставлю приоритетом в работе с громадами. Я работаю на объединение общества. Политика на региональном уровне, как я понимаю, — это и есть забота о людях: это поддержка социально незащищенных, детей, это помощь пенсионерам, защита интересов бизнеса и здоровой конкуренции. Думаю, что областной совет должен принимать такие программы, которые необходимы людям, и через депутатов контролировать их реализацию. Считаю, что облсовет должен инициировать обращение в Верховную раду и других ветвей власти по вопросам, актуальным для региона: возрождение судостроительной отрасли, защита почв, вопросы использования земель, экологическую безопасность, – добавила Татьяна Рябова.

Напомним, что кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Яна Димитриева рассказала о планах развития региона.