В Париже вновь собираются все бары из-за роста числа заболевших коронавирусом нового типа COVID-19.
Об этом сообщает ВВС.
В то же время, ресторанам позволят работать дальше, если они будут придерживаться санитарных норм.
Ожидается, что о новых ограничениях 5 октября объявит мэр Парижа Анн Идальго.
За последние сутки во Франции выявили 12 565 новых случаев заболевания коронавирусом, 32 человека умерли.
Всего с начала эпидемии заболели 619 190 человек, 32 230 умерли.
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В Париже вновь собираются все бары из-за роста числа заболевших коронавирусом нового типа COVID-19.
Об этом сообщает ВВС.
В то же время, ресторанам позволят работать дальше, если они будут придерживаться санитарных норм.
Ожидается, что о новых ограничениях 5 октября объявит мэр Парижа Анн Идальго.
За последние сутки во Франции выявили 12 565 новых случаев заболевания коронавирусом, 32 человека умерли.
Всего с начала эпидемии заболели 619 190 человек, 32 230 умерли.
Напомним, британский премьер прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом до весны следующего года