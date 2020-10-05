В Париже вновь собираются все бары из-за роста числа заболевших коронавирусом нового типа COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

В то же время, ресторанам позволят работать дальше, если они будут придерживаться санитарных норм.

Ожидается, что о новых ограничениях 5 октября объявит мэр Парижа Анн Идальго.

За последние сутки во Франции выявили 12 565 новых случаев заболевания коронавирусом, 32 человека умерли.

Всего с начала эпидемии заболели 619 190 человек, 32 230 умерли.

Напомним, британский премьер прогнозирует ухудшение ситуации с коронавирусом до весны следующего года



