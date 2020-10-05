В Украине впервые за последние шесть дней зафиксировали менее 4 тысяч случаев коронавируса. За сутки заболели 3 771 человек.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Последний раз в Украине фиксировали менее 4 тысяч новых случаев заболевания еще 29 сентября - тогда было 3 627 больных.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Харьковской (+446), Сумской (+282), Донецкой (+226), Днепропетровской (+203) областях и Киеве (+286).

С начала пандемии в стране заболели уже 230 233 человека. По состоянию на 5 октября активными больными остаются 125 729 пациентов. Умерли уже от коронавируса 4 430 (+33) человек, выздоровели - 101 252 (+1 145).