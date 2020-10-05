Глава партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин, переболевший Covid-19, призвал уважать труд врачей и помогать медицинским учреждениям области в меру своих возможностей. Об этом он написал на своей странице в Facebook, где также описал течение своей болезни, сообщает пресс-служба партии.

— Жизнь дана нам всего один раз – вторую не купишь. И нужно ценить каждый прожитый день, что для себя я понял теперь точно. Да, 19 сентября я действительно оказался в Николаевской областной инфекционной больнице с диагнозом Covid-19. Между жизнью и смертью, и это настоящее чудо, что сейчас я все это пишу. У меня было молниеносное развитие и тяжелое течение болезни, но уже сейчас я сдал анализ и у меня отрицательный тест на COVID-19 и в организме выработались антитела на эту болезнь, - сообщил он.

Кормышкин также поблагодарил весь коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», где пребывал во время реабилиитации.

— Сегодня я жив, я здоров, я дышу и чувствую, я могу обнять жену, поцеловать детей, пообщаться с родителями, за что безмерно благодарен всему коллективу инфекционной больницы. Благодарен ее главврачу и руководителю Светлане Федоровой, анестезиологу Гаврилишину Игорю Богдановичу - вы в прямом смысле вытащили меня с того света. Спасибо всем докторам, заботливому персоналу – от медсестер до уборщиц. Ваш труд бесценен! Вы – герои, которые каждый день спасают жизни, жертвуя собой. Вы лечите не только наши тела, а и души. Возможно, я бы этого никогда и не понял, если бы не оказался по ту сторону... Не знаю, есть ли жизнь после смерти, но рад, что благодаря вам, дорогие мои спасители, об этом узнаю не сейчас. Я понял, что получил второй шанс, и как бы это не звучало банально - у меня появился второй День рождения, после которого я стал относиться ко многим жизненным ситуациям иначе! Нет, я все тот же Юрий Кормышкин, но теперь знаю цену жизни, понимаю, что по-настоящему важно. И я искренне хочу, чтобы люди поняли, насколько важен труд врачей, а особенно сейчас, в такое тяжелое для всех нас время, - подчеркнул депутат.

Кто этого, он отметил, что болезнь непредсказуема, опасна, но победима.

— Кто-то ездит лечиться в Израиль, кто-то – в Австрию, Германию. Глава Николаевской области Александр Стадник уже три недели лечится в Киеве и, зная, что это такое, я искренне желаю ему скорейшего выздоровления. Я же лечился тут, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» под надзором наших медиков. И спустя 18 дней я на ногах, в кругу семьи, друзей, коллег и снова в рабочем режиме. Да, где-то еще тяжело, но главное - я жив! А все потому, что в Николаеве – лучшие врачи! Лучшие! И они продолжают трудится вопреки всем преградам. Вопреки состоянию, в котором находится медицина, вопреки недостатку финансирования и объему негатива со стороны многих пациентов и власти, - говорит Кормышкин.

В своем обращении он призвал всех, особенно в условиях пандемии, по возможности и по своим силам помогать медработникам: от доброго слова до строительства больниц.

— Друзья, когда человек оказывается на грани, между жизнью и смертью, он не только понимает всю ценность бытия, а и видит свою реальность. Кроме своей семьи, кроме своих близких мы никому не нужны. Потому мы сами должны позаботиться о себе и родных, а вот уже эта забота может быть и общественно важной. Помогая социальной сфере ради своей семьи, вы можете спасти и совершенно постороннего вам человека! Я обращаюсь ко всем: хватит негатива, давайте ценить труд врачей, ценить то, что у нас есть, ведь в любой момент наши жизни могут оказаться в их руках! Если есть возможность, помогайте, и тут я обращаюсь к коллегам бизнесменам: стройте, ремонтируйте больницы (я с моими друзьями уже начал, но об этом позже). Кто поможет медикаментами, а кто-то просто добрыми словами. Поверьте, это тоже важно, учитывая моральное давление, с которым сталкиваются медработники. Пути Господни неисповедимы, никто из нас не застрахован от смерти и болезней, и я многое понял, буквально побывав на том свете. И именно врачи нашей инфекционной больницы меня вернули к жизни! Я не перестану благодарить их и никогда не пожелаю никому того, с чем пришлось столкнуться мне. Друзья, будьте здоровы, дружны, уважайте врачебный труд и поддерживайте друг друга! Только вместе мы - сила!, - убеждает глава «Нашего края».

Пресс-релиз