Власти Саудовской Аравии 4 октября частично отменила запрет на совершение паломничества к исламским святыням.

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

– Мекка медленно оправилась от семимесячной паузы - это воскресенье в город прибыли паломники, после того как власти Саудовской Аравии частично отменила ограничения через коронавирус на осуществление умри, - пишет издание.

При этом паломникам запрещается касаться священной Каабы - она завешена черной тканью, украшенной арабской каллиграфией в золоте.

Напомним, со 2 апреля Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, по указанию властей были полностью закрыты на въезд и выезд.