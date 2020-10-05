Власти Саудовской Аравии 4 октября частично отменила запрет на совершение паломничества к исламским святыням.
Об этом сообщает издание Daily Sabah.
– Мекка медленно оправилась от семимесячной паузы - это воскресенье в город прибыли паломники, после того как власти Саудовской Аравии частично отменила ограничения через коронавирус на осуществление умри, - пишет издание.
При этом паломникам запрещается касаться священной Каабы - она завешена черной тканью, украшенной арабской каллиграфией в золоте.
Напомним, со 2 апреля Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, по указанию властей были полностью закрыты на въезд и выезд.
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Власти Саудовской Аравии 4 октября частично отменила запрет на совершение паломничества к исламским святыням.
Об этом сообщает издание Daily Sabah.
– Мекка медленно оправилась от семимесячной паузы - это воскресенье в город прибыли паломники, после того как власти Саудовской Аравии частично отменила ограничения через коронавирус на осуществление умри, - пишет издание.
При этом паломникам запрещается касаться священной Каабы - она завешена черной тканью, украшенной арабской каллиграфией в золоте.
Напомним, со 2 апреля Мекка и Медина, два города в Саудовской Аравии, где расположены главные мусульманские святыни, по указанию властей были полностью закрыты на въезд и выезд.