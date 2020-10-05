На общественном транспорте, который курсирует по двум маршрутам в Николаеве были зафиксированы наклейки с упоминанием политической партии «Наш край».

Об этом сообщается на сайте Гражданской сети «Опора».

Речь идет об общественном транспорте, курсирующем по маршрутам №56 и 75, которые, судя по данным сайта Николаевского городского совета, обслуживает компания «Гуриг-сервис», принадлежащая Инге Шаповаловой.

Сообщается, что 28 сентября в Николаеве на нескольких маршрутках были зафиксированы наклейки «Наш край. Сила хозяйственников и профессионалов» в бело-синих цветах партии «Наш край».

«Опора» обратилась с заявлением в Заводский райотдел полиции относительно возможного нарушения правил ведения предвыборной агитации.

Согласно открытых данных, владельцем предприятия «Гуриг-сервис» является Инга Шаповалова. Известно, что 19 сентября на общем собрании Николаевской областной организации парти «Наш край» ее выдвинули кандидатом в депутаты Николаевского городского совета №9 в едином избирательном списке, а также в Николаевский облсовет №38 в списке.

Согласно части 17 статьи 57 Избирательного кодекса Украны размещение материалов предвыборной агитации в транспортных средствах общественного пользования и на их внешней поверхности, в том числе такси, размещение таких материалов в помещениях и на зданиях станций метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов, остановках общественного транспорта, а также распространение материалов предвыборной агитации через телерадиотрансляционные или другие информационные сети оповещения пассажиров и информационные табло к помещениях станций и вагонах метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов, аэропортов, на остановках общественного транспорта ни проездных разовых, месячных или других билетах запрещается.

Согласно части 2 статьи 53 Кодекса печатные материалы предвыборной агитации должны иметь в себе информацию о предприятии, которое осуществило печать или информацию, что печать осуществлена с использованием оборудования соответствующего кандидата ли партии, которая выдвинула кандидата, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск и заказчика соответствующих материалов.