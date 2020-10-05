Николаевские спасатели достали собаку, упавшую в 20-метровый колодец.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что 4 октября в 18:35 в службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Петра Могилы в сел Новопетровское Новоодесского района в глубоком колодце находится собака.

На вызов прибыли дежурное отделение 21-й государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

С помощью спасательной веревки и лестницы спасатели спустились на ориентировочную глубину 20 метров и достали четырехлапого из колодца.



