Николаевская городская избирательная комиссия на своем заседании сегодня утром, 5 октября, приняла решение о том, чтобы обратиться к партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» с просьбой предоставить списки кандидатов в депутаты горсовета.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Во время заседания заместитель главы комиссии Ирина Пономаренко рассказала, что по итогам проведенной вчера инвентаризации члены ТИК не нашли среди документов партии «ОПЗЖ» заверенные списки кандидатов в депутаты городского совета. Там была лишь ксерокопия без печати.

При этом, как стало известно, 29 сентября представители партии уже предоставляли горизбиркому экземпляр документов, о чем свидетельствует соответствующее постановление. Факт передачи подтвердили и присутствовавшие на том заседании члены комиссии и наблюдатели, а также представитель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Максим Невечнанный, который эти документы регистрировал в ТИК.

Ниже фотографии пропавших документов со списками кандидатов в депутаты горсовета, зарегистрированных 29 сентября в горизбиркоме Николаева партией «Оппозиционная платформа - За жизнь». Фото издания Inshe.TV.

В итоге было принято решение обратиться к политической партии с просьбой предоставить еще один, третий, экземпляр приложения в протоколу конференции «ОПЗЖ» по выдвижени. кандидатов в депутаты - а именно общего списка кандидатов.

«По результатам инвентаризации выборных документов, проведенной на заседании комиссии, было обнаружено отсутствие единого списка, его не было ни регистрационных документах, ни среди входящей документации», - говорится в обращении к Николаевской региональной организации политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» за подписью замглавы комиссии Ирины Пономаренко.

Напомним, члены Николаевской городской избирательной комиссии обвинили главу комиссии Татьяну Павлову («Слуга народа») в саботаже и препятствовании избирательному процессу.