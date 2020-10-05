Команда Татьяны Домбровской не останавливается и продолжает проводить встречи с жителями микрорайонов города. На этот раз Татьяна Домбровская вместе с Андреем Коваленко провели встречу в Корабельном районе.

Об этом сообщает пресс-служба Татьяны Домбровской.

На встрече Андрей Коваленко рассказал о себе и о стратегии развития Николаева, также затронул тему своего направления в команде Татьяны. После чего были затронуты проблемы микрорайона.

— Вчера в Корабельном районе состоялась встреча с жителями округа, на которой я выступил, как кандидат в депутаты от партии «Слуга Народа» и участник команды Татьяны Домбровской. В команде Татьяны я отвечаю за направление торговли и внешней рекламы. Я познакомился с жителями, рассказал о себе, о своей деятельности в команде Татьяны и о нашей стратегии развития Николаева. Вторая часть встречи посвящалась обсуждению проблем микрорайона. Мы обсудили вопросы по благоустройству: отсутствие дорожного покрытия на многих улицах, плохое освещение, необходимость строительства новых детских площадок и многое другое. Также обсудили проблемы, связанные с крупногабаритным транспортом и железнодорожным переездом. Жителям не нравится, что на округе много МАФов и незаконной рекламы на фасадах домов. Мы обсудили программу социальной защиты матерей-одиночек, затронули вопрос о муниципальном рынке. Не обошли стороной проблемы с транспортом и отсутствие троллейбусной линии в Корабельный район, - рассказал Андрей Коваленко.

В конце встречи кандидат поблагодарил всех присутствующих. «Спасибо всем за активное участие! Я убеждён, что объединившись – мы сможем больше!», пишет Андрей.

Пресс-релиз