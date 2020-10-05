Кандидат в депутаты и участник команды Татьяны Домбровской Александр Лемешко, провёл в один день сразу две встречи с жителями Николаева, на улице Южная и в районе кинотеатра «Космос».

Об этом сообщает пресс-служба Татьяны Домбровской.

На встречах кандидат рассказал о себе, о своём направление в команде, рассказал вместе с Татьяной стратегию развития Николаева и обсудил с горожанами главные проблемы по округу.

— Вчера вместе с Татьяной Домбровской мы провели две встречи — в районе кинотеатра «Космос» и на улице Южной. Я на них выступил как кандидат в депутаты от партии «Слуга Народа» по этому округу и как член команды Татьяны Домбровской, где я занимаюсь социальным направлением. Мне удалось рассказать о себе, вместе с Татьяной мы рассказали о стратегии развития Николаева. После знакомства с горожанами мы обсудили с ними главные проблемы округа. Многих жителей беспокоит вопрос поддержки предпринимателей, было много жалоб на решение земельных вопросов в горсовете, есть проблема благоустройства скверов, также обсудили муниципальную поддержку медицины и не обошли стороной вопрос недостаточного количества детских площадок и отсутствие ремонта в детских садах, - рассказал Александр Лемешко.

В конце встречи Александр поблагодарил жителей за активное обсуждение проблем на округе. «Спасибо всем за присутствие. Ваша поддержка очень важна и нужна мне лично и нашей команде», пишет Александр.

Пресс-релиз