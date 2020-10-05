Латвия со среды, 7 октября, возвращает обязательства носить маску в общественном транспорте.
Об этом сообщает литовское Delfi, пишет Европейская правда.
С этого дня пассажиры, за исключением детей в возрасте до 13 лет, должны одевать маску, закрывающую нос и рот. Исключение сделали также для людей, которые не могут полноценно двигать одной из рук или по состоянию здоровья имеют проблемы с координацией движений, людей с психическими расстройствами и тому подобное.
Напомним, ранее стало известно, что в Париже вновь собираются закрыть все бары из-за роста числа заболевших коронавирусом нового типа COVID-19.
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Латвия со среды, 7 октября, возвращает обязательства носить маску в общественном транспорте.
Об этом сообщает литовское Delfi, пишет Европейская правда.
С этого дня пассажиры, за исключением детей в возрасте до 13 лет, должны одевать маску, закрывающую нос и рот. Исключение сделали также для людей, которые не могут полноценно двигать одной из рук или по состоянию здоровья имеют проблемы с координацией движений, людей с психическими расстройствами и тому подобное.
Напомним, ранее стало известно, что в Париже вновь собираются закрыть все бары из-за роста числа заболевших коронавирусом нового типа COVID-19.