Министерство внутренних дел рассматривает возможность использования служебных собак для выявления больных коронавирусом. Для выявления больного COVID-19 собаке необходимо лишь 10 секунд.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Соответствующий метод начали использовать в конце сентября в Финляндии. Также начали тренировки собак в Великобритании и Франции.

– Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обученные выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках пассажиров, которые прибывают. Собаке нужно всего 10 секунд для обнаружения лица с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагается пройти бесплатно тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта, - сообщили в МВД.

Напомним, в Украине впервые за последние шесть дней зафиксировали менее 4 тысяч случаев коронавируса. За сутки заболели 3 771 человек.