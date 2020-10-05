Директор ООО «СП «ПАЕК» и глава партии «Наш Край» в Николаевской области Юрий Кормышкин вместе с руководством ООО «Техноторг» в лице Игоря Калюжного и Евгения Березовского закупили и передали лекарства главврачу КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлане Федоровой.

Об этом сообщают в пресс-службе политической партии «Наш Край».

Передача медикаментов на сумму 2,2 миллиона гривен состоялась сегодня, 5 октября.

– Мы пошли ещё дальше видения Алексея Вадатурского о ремонте помещения больницы. Думаю, все вы согласитесь с тем, что мы можем построить прочные и красивые стены, купить надежное и современное оборудование, но без врачей и лекарств от всего этого толку не будет! И потому мы вникли в рабочий процесс больницы, и теперь сможем помочь нашим врачам спасать жизни уже сейчас, а не завтра! Мы экономим время и увеличиваем шансы людей на жизнь, – говорит депутат.

Пообщавшись с главврачом Светланой Фёдоровой о наличии медикаментов, о тендерных процедурах, о чиновничьей волоките, Кормышкин обратился к партнерам ООО «Техноторг» в лице Игоря Ивановича Калюжного и Евгения Марковича Березовского. И предварительно получив список необходимых лекарств, которые являются дорогостоящими и жизненно важными для каждого больного COVID-19, бизнесмены за свои деньги на сумму 2,2 млн грн приобрели эти лекарства и передали их главврачу в виде спонсорской помощи для бесплатного лечения пациентов в инфекционке.

– Когда к нам с предложением помочь лекарствами КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» обратился Юрий Кормышкин, мы согласились не раздумывая. COVID-19 – это наша общая проблема и мы не можем стоять в стороне, когда вокруг ее решения объединяется весь социально ответственный бизнес. В ООО «Техноторг» работают жители Николаевской области и города Николаева. Наши клиенты, партнеры, семьи - все мы живем, болеем и лечимся тут, у наших врачей и в наших больницах. Потому мы рады, что закупив эти лекарства, сможем кому-то помочь вылечиться или даже спасти жизнь! Ни один житель нашего региона не должен оставаться один на один в борьбе с вирусом, – комментируют Игорь Иванович Калюжный и Евгений Маркович Березовский. – Да, кто-то скажет, что это можно сделать за бюджетные деньги, но мало кто знает, что тендерная процедура закупки лекарств затягивается на 40 дней! И кто-то может просто не дождаться необходимых медикаментов, ведь они нужны уже сейчас. А это время может кому-то стоить жизни, – уверен Юрий Кормышкин.

Таким образом в «Нашем Крае» хотят показать пример бизнесу, который может самостоятельно прийти и узнать, чем необходимо помочь, что купить, и оказать больницам города Николаева и Николаевской области свою помощь.

– Очень хочется, чтобы данная инициатива распространилась и по отношению к другим лечебным учреждениям нашего края. Считаю, что уже достаточно слов. С этого дня давайте вместе преображать и развивать наш город и нашу область! Будьте здоровы, и все будет «Наш Край», – резюмировал глава партии в области.

По словам же главврача областной инфекционной больнице Светланы Федоровой, с марта по октябрь больница закупила лекарств на 3 млн грн, что позволяло лечить людей за бюджетные деньги. Теперь же, закупленных медикаментов по инициативе Кормышкина, должно хватить до конца 2020 года.

– Приведу простой пример: всего с марта по октябрь больница закупила лекарств на 3 млн грн, и это нам позволяло лечить людей за бюджетные деньги. Но Юрий Анатольевич предложил написать ему полные списки препаратов, которые необходимы до конца года, чтобы каждый житель при случае был обеспечен самыми лучшими европейскими лекарствами. Мы собрались с коллегами, еще раз просмотрели все протоколы, при чем написали список, и не верили, что хотя бы сотая часть будет закуплена. А сегодня нам привезли полностью абсолютно все медикаменты по списку на сумму чуть больше 2,2 млн грн. Такого еще не было. И до этого Юрий Анатольевич подарил нам высококлассный аппарат ИВЛ, на котором уже были спасены несколько жизней. Сегодня этот препарат работает и на нем находится пациент. Буквально недавно с этого аппарата мы сняли возрастного мужчину, с оперированным сердцем, с кучей патологий, но человек выжил, потому что был этот препарат. Когда мы помимо красивых стен получаем полные комплекты лекарств, оборудования – это настоящее спасение, не пиар, – подчеркнула Светлана Федорова.

Пресс-релиз