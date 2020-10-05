Кандидат на пост городского главы от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская провела встречи возле кинотеатра «Искра» и на улице Садовой по Чигрина. На встрече Татьяна представила участников своей команды и кандидатов в депутаты по округам Богдана Фасия и Дмитрия Суслова в микрорайоне Намыв и Викторию Олейникову.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook.

– В воскресенье мы провели ещё две встречи возле кинотеатра Искра и на улице Садовой по Чигрина. Вместе со мной были участники команды и кандидаты в депутаты Богдан Фасий, Дмитрий Суслов в микрорайоне Намыв и Виктория Олейникова по улице Садовой. Многие пункты нашей стратегии развития Николаева получили отклик жителей Николаева. Мы в очередной раз убедились, что двигаемся в правильном направлении, - написала Татьяна Домбровская.

Во время встречи жители рассказали о проблемах, которые их беспокоят. Это вопрос программы социальной поддержки работников образования и медицины, состояние жилого фонда и отсутствие реакций действующей городской власти, вопрос отмены льготного проезда для пенсионеров до 10:00, материальное состояние городских школ и благоустройство парков и скверов, обсудили утопическое возрождение кораблестроения в Николаеве.

Татьяна Домбровская поблагодарила присутствующих за поддержку и обсуждение важных для жителей тем.

– Спасибо всем за живое и позитивное общение, несмотря на то, что обсуждались серьезные темы. В эти выходные мы смогли собрать большое количество людей в разных районах города. Лично для меня это в который раз доказывает, что николаевцы – классные. Ждем вас на наших встречах, следите за анонсами! – добавила она.

Пресс-релиз