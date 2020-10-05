Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник поздравил медиков с их профессиональным праздником.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Александр Стадник поблагодарил медиков за то, что они каждый день ведут борьбу с эпидемией COVID-19 и спасают жизни людей, подвергая опасности свою.

— Дорогие, милые наши врачи! Поздравляю вас с Международным праздником — днем врача! Хочу вам пожелать от всего сердца и души: мирного неба над головой, ангела-хранителя, Божьего благословения. Будьте здоровыми и счастливыми, будьте любимыми и желанными в своих семьях! Здоровье вашим родным и близким. Желаю никогда не знать горя и пусть слезы будут только от счастья! Оставайтесь такими, какие вы есть — человечными, несмотря на все трудности сферы, в которой вы работаете, вы выживаете, несмотря ни на что! Да, это честно, я не ошибся, выживаете! Но вы продолжаете быть верными своему призванию и клятве Гиппократа, продолжаете свой трудный путь, а главное - дарите людям надежду на здоровую жизнь, в полном смысле этого слова! Вы — наша надежда на здоровое существование! Я не могу подобрать нужные слова благодарности, так чувствует мое сердце. Вы стоите на страже в борьбе с COVID-19 и другими опасными заболеваниями. Вы рискуете своей жизнью, чтобы сохранить его другим! Спасибо, что вы у нас есть. Низкий вам поклон! Храни вас Бог! — сказал Александр Стадник.