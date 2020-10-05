В субботу, 3 октября, предприятие к которому имеет отношение глава политической партии «Наш Край» в Николаевской области Юрий Кормышкин и которое имеет лицензию на необходимые виды работ, приступило к ремонту в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». Ремонт проводится за средства генерального директора компании ООО «СП «ПАЕК» Юрия Кормышкина и руководителей предприятия «С-Росток» Тахира и Рустама Садридиновых.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава «Нашего Края» Юрий Кормышкин.

– Как многие знают, от Алексея Вадатурского ко мне как главе партии «Наш край» на Николаевщине Юрию Кормышкину поступило предложение продолжить начатое им, по-настоящему, благое дело: ремонт в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». Спасибо Алексею Афанасьевичу, что он и предприятие, к которому он имеет отношение, отремонтировали пятое отделение больницы на 25 коек. Но не так давно он через Фейсбук публично призвал привлечься к работе руководителя партии «Наш Край» Кормышкина Ю.А. За мной дело не стало! Обсудив данный вопрос в команде «Нашего Края», заручившись организационной поддержкой кандидата в мэры города Николаева от «Нашего Края» Николая Круглова, люди, которые имеют бизнес, сразу изъязвили желание поучаствовать в ремонте третьего отделения. В частности, непосредственное финансовое участие вместе с компанией ООО «СП «ПАЕК» принимает компания «С-Росток» под руководством Тахира и Рустама Садридиновых. а также директор ОАО «Завод «Эватор» Сергея Кантора, – отмечает Юрий Кормышкин.

По его словам, проектно-сметная документация, разработанная по инициативе Вадатурского и оплаченная им, так и не была получена. И, чтобы не терять время, в «Нашем Крае» пошли другим законным путём.

– Времени на разговоры не было и поэтому на прошлой неделе предприятие, которое имеет лицензию на выполнение строительно-ремонтных работ и входит в сферу моего влияния, сделало ряд необходимых процедурных вопросов согласно закону, что нам позволило начать работу, – объясняет бизнесмен.

Юрий Кормышкин пообещал, что вместе с коллегами по партии сделает для жителей Николаевской области и врачей достойные условия для лечения и работы в инфекционной больнице. Если погодные условия будут способствовать, до конца месяца отремонтированный корпус будет сдан в эксплуатацию.

– И после выборов мы будем по-прежнему заботиться обо всех объектах социальной сферы в области. Важно, чтобы жители города и области доверили «Нашему Краю» большинство во всех советах. «Наш край» имеет опытных управленцев, как Николай Круглов, которые знают, как исправить ошибки бесхозяйственности и халатности у власти, и команду профессионалов и хозяйственников во всех сферах, – заверил Юрий Кормышкин.

В свою очередь, главврач инфекционной больницы Светлана Федорова отметила, что это колоссальная помощь для больницы.

– Партия «Наш край» и ее глава Юрий Кормышкин, увидев состояние больницы, предложили свою помощь, основываясь на том, что, к сожалению, предыдущий спонсор – компания «Нибулон» – отказалась от последующего ремонта. Им спасибо за то, что они отремонтировали пятое отделение, но от других работ они отказались. Конечно, нам было очень приятно, что «Наш край» так оперативно отреагировал. Еще в пятницу здесь лежали больные, а уже в субботу с утра зашла большая бригада строителей. Работы ведутся и днем и ночью, и обещают нам в течение месяца привести помещение в полное соответствие с европейскими стандартами и нормами. Полностью, включая вентиляцию, крышу, проводку. Для нас колоссальная и огромная помощь. Здесь 25 коек, то есть, ежедневно здесь можно спасать 25 жизней. Я очень благодарна лично Юрию Анатольевичу за то, что он принял участие, – поблагодарила Федорова.

Николай Круглов, кандидат на должность городского головы Николаева от партии «Наш край» призвал представителей бизнеса по возможности помогать больнице и пополнить ее фонд необходимыми медикаментами.

– Один благодетель уходит, а на его место, по призыву первого, приходит второй в лице «Нашего края». Задача стоит до 25 октября начать и завершить ремонт отделения. Параллельно мы с вами наблюдаем, что «Наш край» принял решение и приобрел на 2,2 млн грн лекарств. Были переданы медикаменты, без которых процесс лечения больных не может быть успешным. Это самое главное и самое нужное на сегодняшний день. Можно отремонтировать все, можно создать идеальные условия, но если не будет врачам чем лечить пациентов, то это не лучший вариант. Я со своей стороны призываю всех, кто работал на бюджетные деньги, кто зарабатывал на бюджетных деньгах, поделиться частью своей прибыли и пополнить этот благотворительный фонд для лечения больных медикаментами на ту сумму, которой они считают посильной для своего бизнеса, – выступил с предложением Круглов.

Директор ООО «С-Росток», депутат Николаевского облсовета Рустам Садридинов выступил ответственным за проведение ремонтных работ в третьем отделении инфекционной больницы.

– Наша задача в течение трех недель закончить крышу и параллельно ремонтировать и утеплять фасад, оборудовать отместку. То есть, все «мокрые» процессы в течение трех недель завершить. Канализация, водопровод, батареи – это все с завтрашнего дня планируется начать монтировать. Я точно несу ответственность за то, что здесь ремонт будет сделан качественно и надолго. Здесь не будут применяться дешевые материалы, чтобы сделать на какую-то показуху. Планируем сделать добросовестно, качественно, на долгие года. Планируются работы все по максимуму: начиная от пожарной сигнализации, вентиляционной системы до крыши, фасада, окон и дверей, а также небольшое благоустройство, – рассказал Садридинов.

Пресс-релиз