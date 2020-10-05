На Южно-Украинской АЭС завершилась повторная партнерская проверка ВАО АЭС (Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции).

В пятницу, 2 октября, состоялся заключительный брифинг, где были подведены предварительные итоги работы за неделю, пишет пресс-служба предприятия.

Программа нынешнего визита экспертов ВАО АЭС основана на результатах партнерской проверки 2018 года. Тогда на ЮУАЭС обнаружили девять областей для улучшения (ОДУ) деятельности, а также семь областей признали сильными сторонами. Две из них в этом году рекомендовали как положительные практики для применения на всех АЕС мира.

Что касается областей для улучшения деятельности, то на ЮУАЭС был разработан и в течение двух лет внедрен ряд корректирующих мероприятий. Результат этой работы демонстрировали экспертам ВАО АЭС во время нынешней повторной партнерской проверки (ППП).

– Неделя выдалась напряженной и продуктивной. Я надеюсь, что нам удалось выполнить работу, которая станет полезной для Южно-Украинской АЭС. Потому как посторонний взгляд довольно часто помогает местным специалистам по-другому взглянуть на существующую проблему, проанализировать ее и извлечь рациональное зерно, чтобы потом использовать для корректировки мероприятий, разработанных по результатам партнерской проверки, - отметил во время итогового совещания руководитель команды, представитель регионального центра ВАО АЭС на ЗАЭС Виктор Ливинский.

ОДУ касались таких направлений деятельности как эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, инженерно-техническое обеспечение, радиационная защита, подготовка персонала, эксплуатационные приоритеты, совершенствование производственной деятельности, противопожарная защита, противоаварийная готовность. По каждому из них эксперты выявили положительные моменты и посоветовали на что обратить внимание в дальнейшем. В общем же, прогресс, достигнутый атомной станцией, оценивали по шкале от А (высшая оценка) до D (худший результат).

Из определенных для ЮУАЭС девяти ОДУ, восемь получили оценку В, которая означает, что предприятие имеет значительный прогресс в определенной области и держит его на контроле. Работе по направлению «противоаварийная готовность» эксперты поставили наивысшую оценку А.

По результатам ППП был подготовлен черновик отчета, который передали исполняющему обязанности генерального директора ЮУАЭС Владимиру Богатчуку. Через полтора-два месяца будет разработан окончательный отчет. Передавая предварительный документ, В.Ливинський отметил, что хороший результат - не повод расслабляться. Работу надо продолжать, не упуская мелочей.

– Процесс совершенствования не имеет границ. Поэтому все, что касается ядерной и радиационной безопасности, стабильной работы предприятия всегда находится под пристальным контролем наших специалистов, специалистов компании и регулирующих органов. Мы благодарны экспертам ВАО АЭС за проделанную работу и обязательно учтем все их рекомендации. Аспекты, которые были озвучены, до следующей партнерской проверки перейдут в положительную плоскость, - подытожил В.Богатчук.

ЮУАЭС – основа Южно-Украинского энергетического комплекса, расположенного в Николаевской области и обеспечивающего потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн человек. В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока суммарной установленной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 9,8 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей рабочей мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).