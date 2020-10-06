Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город будет развиваться только в том случае, если в городском совете будет команда политической партии «Пропозиція».

С таким заявлением мэр, который баллотируется на второй срок, выступил в эфире ток-шоу «Битва за місто» в понедельник, 5 октября, пишут НикВести.

— Для того, чтобы николаевцы ощутили новую силу и нового городского голову им нужно подержать его команду в качестве депутатов городского совета от политической партии «Пропозиція». Я пошел в партию у которой рейтинг в Николаеве был ноль. Ноль. Только недавно созданная партия, - сказал Александр Сенкевич.

Кроме того городской голова отметил, что его команда — это люди с опытом.

— Что значит старые или новые? Это, опять же, политический термин. Есть люди, которые хорошо делают свою работу и с ними получается реализовывать какие-то проекты и какие-то нет, - добавил Александр Сенкевич.

Также мэр вспомнил события 2017 года, когда депутаты горсовета объявили ему импичмент, и добавил, что, по его мнению, в подобных случаях с городским головой в отставку должен уходить весь депутатский корпус.

— Как член Ассоциации городов Украины скажу, что у нас практически уже выходит в сессионный зал вопрос о том, чтобы привести Закон о местном самоуправлении Украины к Европейской хартии местного самоуправления при которой городской совет действительно решает, что городской голова плохой, то он вместе с этим городским головой уходит на воздух и проходят перевыборы. Если депутаты говоря, что мэр плохой — за некоторых из депутатов проголосовало 250 человек, 300 человек, за кого-то 400, за самого чип-лидера проголосовало 1400 человек. И вот эти люди принимают решение о том, чтобы снять городского голову за которого проголосовало 80 тысяч человек. Где справедливость?, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что партия «Пропозиція» выдвинула Александра Сенкевича в мэры Николаева и сформировала списки кандидатов в городской и областной советы.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что от «Пропозиції» будут баллотироваться в депутаты горсовета чиновники, поскольку они, по его мнению, являются профессионалами.