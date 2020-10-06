Страны Европейского союза отзывают часть своих послов из Беларуси на фоне протестов против режима Александра Лукашенко и отсутствия каких либо действий по решению политического кризиса с его стороны.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау, но он не уточнил список стран, отметив, что решения согласованы с Европейской службой внешних связей.
— Мы приняли совместное решение об отзыве для консультаций некоторых послов, аккредитованных в Беларуси. Я хотел бы поблагодарить всех партнеров ЕС за недвусмысленное выражение солидарности с Польшей и Литвой. В поддержке белорусов и их усилий. Нам нужны открытые каналы связи, чтобы поддержать тех, кто борется за независимую, суверенную и демократическую Беларусь, — написал Збигнев Рау.
Как сообщалось, в Беларуси с начала протестных акций были задержаны не менее 13 550 демонстрантов. Протесты против режима Александра Лукашенко продолжаются в стране с 9 августа.
Ранее стало известно, что представители Европейского союза на саммите согласовали введение санкций против представителей властей Беларуси. Они должны заработать на следующей неделе.
В ответ власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского союза.
Отметим, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет в санкционном перечне Европейского Союза.
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Страны Европейского союза отзывают часть своих послов из Беларуси на фоне протестов против режима Александра Лукашенко и отсутствия каких либо действий по решению политического кризиса с его стороны.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Польши Збигнев Рау, но он не уточнил список стран, отметив, что решения согласованы с Европейской службой внешних связей.
— Мы приняли совместное решение об отзыве для консультаций некоторых послов, аккредитованных в Беларуси. Я хотел бы поблагодарить всех партнеров ЕС за недвусмысленное выражение солидарности с Польшей и Литвой. В поддержке белорусов и их усилий. Нам нужны открытые каналы связи, чтобы поддержать тех, кто борется за независимую, суверенную и демократическую Беларусь, — написал Збигнев Рау.
Как сообщалось, в Беларуси с начала протестных акций были задержаны не менее 13 550 демонстрантов. Протесты против режима Александра Лукашенко продолжаются в стране с 9 августа.
Ранее стало известно, что представители Европейского союза на саммите согласовали введение санкций против представителей властей Беларуси. Они должны заработать на следующей неделе.
В ответ власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского союза.
Отметим, что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко нет в санкционном перечне Европейского Союза.