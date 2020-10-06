За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4348 человек, зафиксировано 90 летальных случаев, 2149 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 6 октября.

Суточный показатель заболеваемости вошел в тройку наибольших за все время пандемии: 2 октября заболело 4633 человека, 3 октября — 4661 (антирекорд).

Также в Украине зафиксирован рекорд по количеству выздоровевших за сутки. Предыдущее наибольшее значение было установлено 2 октября, тогда выздоровело 2148 пациентов.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 234 584 человека, из них 103 401 выздоровели, летальных исходов — 4520.

По данным сайта Worldometers, Украина оказалась на 13 месте среди стран мира по числу новых больных. Антилидерами по числу выявленных в сутки больных остаются Индия, США и Бразилия.

Напомним, что правительство продлило карантин до 31 октября со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.