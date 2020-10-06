Президент США Дональд Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, больше не находится в медицинском центре.
Об этом пишет «Украинская правда».
Сообщается, что разрешение оставить госпиталь президент получил от своих врачей. Уже в понедельник вечером (по Вашингтоном) Трамп прилетел на вертолете к администрации.
Позже он опубликовал видео, где призвал не бояться коронавируса, заявив что изучил много информации о нем. Трамп также добавил, что чувствует себя хорошо.
Напомним, 3 октября Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
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Президент США Дональд Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, больше не находится в медицинском центре.
Об этом пишет «Украинская правда».
Сообщается, что разрешение оставить госпиталь президент получил от своих врачей. Уже в понедельник вечером (по Вашингтоном) Трамп прилетел на вертолете к администрации.
Позже он опубликовал видео, где призвал не бояться коронавируса, заявив что изучил много информации о нем. Трамп также добавил, что чувствует себя хорошо.
Напомним, 3 октября Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.