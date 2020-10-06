Президент США Дональд Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, больше не находится в медицинском центре.

Об этом пишет «Украинская правда».

Сообщается, что разрешение оставить госпиталь президент получил от своих врачей. Уже в понедельник вечером (по Вашингтоном) Трамп прилетел на вертолете к администрации.

Позже он опубликовал видео, где призвал не бояться коронавируса, заявив что изучил много информации о нем. Трамп также добавил, что чувствует себя хорошо.

Напомним, 3 октября Дональда Трампа доставили в больницу менее чем через 24 часа после положительного результата теста на коронавирус. Он был доставлен в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.