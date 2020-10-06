За минувшие сутки в мире подтвердили более 263 тысяч случаев коронавируса. Украина оказалась на 13 месте среди стран мира по числу новых больных.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Лидерами по числу выявленных за сутки больных остаются Индия, США и Бразилия. Также значительное количество случаев обнаружили в Великобритании, Аргентине, России и Колумбии.

Украина по числу новых больных оказалась возле Ирака, Ирана, Мексики и Индонезии.

За минувшие сутки от осложнений заболевания умерли 4248 человек.

Пандемия уже унесла жизни 1 миллиона 45 тысяч человек. За это время заболели 35,6 млн человек. В то же время вылечились 26,8 млн. Активными остаются 7,7 млн случаев.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4348 человек, зафиксировано 90 летальных случаев, 2149 пациентов выздоровели.