Представителей кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий, а именно вице-президента США Майка Пенса и кандидатку на эту должность в случае победы Джо Байдена Камалу Харрис, на следующих дебатах будет разделять перегородка из органического стекла (плексигласа).

Такое решение было принято на фоне новостей о заражении президента США Дональда Трампа коронавирусом, сообщает Reuters.

Дебаты запланированы на 7 октября, то есть на завтра. Они состоятся в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Учитывая, что как Харрис, так и Пенс, имеют негативные результаты тестов на коронавирус – они могут представлять на дебатах Байдена и Трампа, соответственно.

– Если сенатор Харрис хочет окружить себя крепостью, действуйте, - сказала по этому поводу пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.

В штабе Байдена от комментариев отказалась. Позже пресс-секретарь Харрис Сабрина Сингх написала:

– Миллер смеется над нашим желанием установить перегородку из плексигласа на дебатах, хотя ее босс (Пенс) возглавляет группу по борьбе с коронавирусом и должен отстаивать то же самое, - написала она.

Отметим, что Миллер переболела COVID-19 еще весной.

Также в комиссии по президентским дебатам сообщили, что два кандидата будут сидеть на расстоянии более 12 футов (3,7 м) друг от друга. На дебатах будет ограниченное количество гостей, и все они пройдут тестирование. Все присутствующие обязаны надеть маски.

К слову, во время первых президентских дебатов между Трампом и Байденом, никто из членов семьи президента США не надели маски, сидя в зале.

По предварительным данным, президент Трамп собирается лично присутствовать на третьих дебатах, запланированных на 15 октября. Они состоятся в Майами.

Напомним, ранее инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.