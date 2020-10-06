Беларусь лишили права на проведение Всемирной шахматной Олимпиады в 2022 году.

Об этом сообщает «Прессбол».

Решение о том, что турнир пройдет в Беларуси было принято на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в Батуми 2018 года. Однако стало известно, что принимающая сторона нарушила финансовые обязательства.

Это связано с тем, что Минспорта Республики Беларусь не смогло предоставить необходимые авансовые платежи и страховку.

– Мы должны отметить нарушение определенных финансовых обязательств со стороны организаторов. Из уважения к организаторам мы не хотели бы уточнять суммы, но это достаточно существенные нарушения. ФИДЕ несколько месяцев добросовестно вела переговоры, но, к сожалению, они не увенчались успехом. Нарушения и их социальную значимость организаторы не отрицают, - сообщил юрист ФИДЕ Александр Мартынов.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что финансовые проблемы организаторов не связаны с политическим кризисом в Беларуси.

– Еще в начале лета, до президентских выборов, нам сообщили, что не смогут организовать эти мероприятия, - сказал Аркадий Дворкович.

Напомним, в Беларуси началась вторая волна коронавируса COVID-19, местная система здравоохранения к ней готова. В частности, улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками.