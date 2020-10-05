В Беларуси началась вторая волна коронавируса COVID-19, местная система здравоохранения к ней готова. В частности, улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками.
Об этом заявил начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси Александр Пацеев, передает БЕЛТА.
По его словам, рост заболеваемости в Беларуси продолжается.
– И уже сейчас можно говорить, что это вторая волна. Мы наблюдаем аналогичную картину в других странах Европы и мира. Это связано с нормальным течением заболеваемости, с характеристиками вируса, - отметил Пацеев.
Он также подчеркнул, что в Беларуси отработаны все алгоритмы оказания медицинской помощи.
– У нас есть четкие разделения потоков пациентов по тяжести заболевания. Коечного фонда достаточно. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками. Система здравоохранения в целом готова к работе, - добавил Пацеев.
Напомним, в Беларуси начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
|
Как Варваровский мост остался без ремонтаОлег Мудрак
|
О ситуации в городской ТВКСтанислав Мартиросов
|
Немного интересного из цифрового мира в сентябреЕвгений Василенко
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
В Беларуси началась вторая волна коронавируса COVID-19, местная система здравоохранения к ней готова. В частности, улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками.
Об этом заявил начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси Александр Пацеев, передает БЕЛТА.
По его словам, рост заболеваемости в Беларуси продолжается.
– И уже сейчас можно говорить, что это вторая волна. Мы наблюдаем аналогичную картину в других странах Европы и мира. Это связано с нормальным течением заболеваемости, с характеристиками вируса, - отметил Пацеев.
Он также подчеркнул, что в Беларуси отработаны все алгоритмы оказания медицинской помощи.
– У нас есть четкие разделения потоков пациентов по тяжести заболевания. Коечного фонда достаточно. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками. Система здравоохранения в целом готова к работе, - добавил Пацеев.
Напомним, в Беларуси начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».