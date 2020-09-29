В Беларуси начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, испытания начались на неделю раньше, чем планировалось, передает TUT.BY.

— Хочу отметить, что по взаимодействию с коллегами из Беларуси действительно поставлены уже первые дозы вакцины. Белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований. И, как мы и планировали, даже с опережением на неделю, начаты эти клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Беларуси, — сообщил Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Беларусь стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Сообщается, что клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях страны.

В исследование будут включены около 100 участников в Минске и Витебске.

апомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку российской вакцины. При этом, представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что организация находится в тесном контакте с российскими ведомствами здравоохранения, обсуждая критерии допуска вакцины.

При этом, в Германии регистрацию российской вакцины от коронавируса назвали «рискованным экспериментом на людях».

Позже Франция присоединилась к странам, профильным международным организациям и экспертным кругам, которые ставят под сомнение готовность российской вакцины от коронавируса. Во французском правительстве скептически относятся к ее эффективности.

О готовности сделать прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V» заявили 40% опрошенных россиян, то есть меньше половины. Также стало известно, что в Российской Федерации готовят к регистрации вторую вакцину от коронавируса. Ожидается, что ее зарегистрируют в конце сентября-начале октября.