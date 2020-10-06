В Украине от коронавируса скончался известный академик Ярослав Олейник.

Об этом сообщил президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий Кремень.

– Только что стало известно о смерти академика Национальной академии педагогических наук Украины, члена президиума академии, декана географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко профессора Олейника Ярослава Богдановича. Причина смерти - коронавирус, - написал он.

Василий Кремень подчеркнул, что коллеги ученого не могут поверить в его смерть.

– Не верится. Всегда активный, динамичный, деятельный Ярослав Богданович был примером для всех, с кем он общался. Очень порядочный и обязательный человек. Патриот Украины. Большой защитник географии. Нам всем будет его не хватать. Вечная и светлая память Ярославу Богдановичу Олейнику! Искренние соболезнования родным и близким, - написал Кремень.

Напомним, за минувшие сутки в мире подтвердили более 263 тысяч случаев коронавируса. Украина оказалась на 13 месте среди стран мира по числу новых больных.