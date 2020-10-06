Более 500 оцифрованных экспонатов Николаевского областного художественного музея имени В.В. Верещагина появились в открытом доступе. Это уникальное собрание графических произведений XVIII – середины XX века, которое ранее практически не выставлялось широкой аудитории.

Онлайн-каталог создан в рамках проекта «Цифровая коллекция художественного музея», который реализует Агентство развития Николаева в сотрудничестве с музеем, сообщает Агентство развития Николаева.

– Это лишь малая часть художественной коллекции, которую можно увидеть в Николаеве. Большинство из оцифрованных работ являются общественным достоянием. Поэтому открытие доступа к коллекции графики принесёт пользу и зрителям, и самому музею, поскольку, чем больше людей ознакомятся с произведениями в сети, тем больше вероятность, что они лично посетят выставочные залы, - считает Евгений Гомонюк, менеджер по коммуникациям и связям с общественностью КУ «Агентство развития Николаева».

Музей владеет уникальным собранием рисунков и акварелей XVIII – середины XX века. Среди них работы Александра Богомазова, Михаила Жука, Ильи Репина, Валентина Серова, Константина Коровина, Зинаиды Серебряковой, Ивана Шишкина, Михаила Соколова, Филиппа Малявина, Сергея Судейкина, Бориса Кустодиева и других известных художников. Однако из-за своего размера и чувствительности к свету многие экспонаты не выставляются в постоянной экспозиции. Благодаря проекту, теперь у всех желающих появилась возможность не выходя из дома прикоснуться к прекрасному.

По словам организатором, создание цифровой коллекции графики со свободным доступом в формате 24/7 позволяет ввести данные произведения в научный оборот, улучшает базу первоисточников для научных исследований и дает возможность тиражирования полученных копий.

Все 518 произведений из коллекции музея доступны на информационном ресурсе museum.myart.org.ua на украинском и английском языке. Инструменты поиска в галерее позволяют сортировать экспонаты по имени художника или технике исполнения (карандаш, акварель, уголь, сангина, пастель, гуашь, туш, темпера и т.д.). Опубликованные изображения сопровождаются описаниями и заметками о происхождении в музейной коллекции. Кроме того, на сайте можно прочитать статьи о самих художниках.

– Карантин диктует новые правила. Поэтому предлагаем вместе погрузиться в виртуальную коллекцию музея имени Верещагина с просмотром его удивительных графических экспонатов, - отмечают организаторы.

Проект по оцифровке музейных фондов реализует КУ «Агентство развития Николаева» при поддержке Украинского культурного фонда.