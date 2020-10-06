Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 6 октября на уровне 28,40 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,40 грн (на 5 октября - 33,23 гривни).
Отметим, что до этого самый низкий курс гривни к доллару фиксировался 29 января 2018 года - 28,54 гривни.
Напомним, с 3 июня Национальный банк ввел в оборот новую монету номиналом в 10 гривен.
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Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 6 октября на уровне 28,40 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,40 грн (на 5 октября - 33,23 гривни).
Отметим, что до этого самый низкий курс гривни к доллару фиксировался 29 января 2018 года - 28,54 гривни.
Напомним, с 3 июня Национальный банк ввел в оборот новую монету номиналом в 10 гривен.