Кандидат в депутаты и участник команды Татьяны Домбровской Виктория Олейникова провела ещё одну встречу на своём округе. Встреча прошла на улице Садовой, на встрече кандидат рассказала о себе и о планах команды.
Об этом она сообщаила на своей странице в Facebook.
– Вчера вместе с Татьяной Домбровской провели вторую встречу на моём округе. Встреча прошла на улице Садовой, познакомилась с жителями, рассказала немного о себе и о планах нашей команды. В свою очередь, жители задали нам интересующие их вопросы. Много вопросов прозвучало об отмене льготного проезда для пенсионеров до 10:00 утра, о социальной программе поддержки бездомных и об утопическом возрождении кораблестроения в городе. Обсудили плачевное материальное состояние городских школ, - отметила Виктория Олейникова.
Завершая встречу Виктория Олейникова поблагодарила всех, кто поучаствовал в обсуждении проблем, и подчеркнула, что ей приятно видеть, интерес жителей округа ко встречам, ведь людей, как и вопросов становится всё больше.
– Мне очень приятно видеть, что с каждой новой встречей приходит всё больше людей и обсуждается всё больше проблем. Встречи продолжаются следите за анонсами, – добавила она.
Пресс-релиз
|
Как Варваровский мост остался без ремонтаОлег Мудрак
|
О ситуации в городской ТВКСтанислав Мартиросов
|
Немного интересного из цифрового мира в сентябреЕвгений Василенко
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
Кандидат в депутаты и участник команды Татьяны Домбровской Виктория Олейникова провела ещё одну встречу на своём округе. Встреча прошла на улице Садовой, на встрече кандидат рассказала о себе и о планах команды.
Об этом она сообщаила на своей странице в Facebook.
– Вчера вместе с Татьяной Домбровской провели вторую встречу на моём округе. Встреча прошла на улице Садовой, познакомилась с жителями, рассказала немного о себе и о планах нашей команды. В свою очередь, жители задали нам интересующие их вопросы. Много вопросов прозвучало об отмене льготного проезда для пенсионеров до 10:00 утра, о социальной программе поддержки бездомных и об утопическом возрождении кораблестроения в городе. Обсудили плачевное материальное состояние городских школ, - отметила Виктория Олейникова.
Завершая встречу Виктория Олейникова поблагодарила всех, кто поучаствовал в обсуждении проблем, и подчеркнула, что ей приятно видеть, интерес жителей округа ко встречам, ведь людей, как и вопросов становится всё больше.
– Мне очень приятно видеть, что с каждой новой встречей приходит всё больше людей и обсуждается всё больше проблем. Встречи продолжаются следите за анонсами, – добавила она.
Пресс-релиз