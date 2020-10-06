Кандидат в депутаты и участник команды Татьяны Домбровской Виктория Олейникова провела ещё одну встречу на своём округе. Встреча прошла на улице Садовой, на встрече кандидат рассказала о себе и о планах команды.

Об этом она сообщаила на своей странице в Facebook.

– Вчера вместе с Татьяной Домбровской провели вторую встречу на моём округе. Встреча прошла на улице Садовой, познакомилась с жителями, рассказала немного о себе и о планах нашей команды. В свою очередь, жители задали нам интересующие их вопросы. Много вопросов прозвучало об отмене льготного проезда для пенсионеров до 10:00 утра, о социальной программе поддержки бездомных и об утопическом возрождении кораблестроения в городе. Обсудили плачевное материальное состояние городских школ, - отметила Виктория Олейникова.

Завершая встречу Виктория Олейникова поблагодарила всех, кто поучаствовал в обсуждении проблем, и подчеркнула, что ей приятно видеть, интерес жителей округа ко встречам, ведь людей, как и вопросов становится всё больше.

– Мне очень приятно видеть, что с каждой новой встречей приходит всё больше людей и обсуждается всё больше проблем. Встречи продолжаются следите за анонсами, – добавила она.

Пресс-релиз