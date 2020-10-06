Кандидаты в депутаты от партии «Слуга Народа» и участники команды Татьяны Домбровской Дмитрий Суслов и Богдан Фасий провели встречу в районе кинотеатра «Искра».

Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook, пишет пресс-служба кандидатов.

На встрече кандидаты рассказали о себе и о своих направлениях в команде Татьяны Домбровской. Разговор на этом не закончился и кандидаты вместе с жителями перешли к обсуждению проблем района, уточнив, что стратегия развития Николаева команды как раз является ответом на все проблемы округа.

Жителей беспокоит ужасное состояние жилого фонда и полное бездействие действующей городской власти, также микрорайон хочет наконец-то увидеть благоустройство скверов и какой-то сдвиг в программе социальной поддержки работников образования и медицины.

В конце встречи кандидаты поблагодарили всех жителей, пришедших и принявших участия в обсуждении проблем на округе.

Напомним, что команда Татьяны Добровской продолжает проводить встречи.

– Следите за анонсами и включайтесь в обсуждение проблем своего округа, - отмечают участники команды.

Пресс-релиз