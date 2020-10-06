Центральная избирательная комиссия Кыргызстана объявила об отмене результатов парламентских выборов в стране. После них в стране начались протесты, продолжающиеся второй день.
Об этом сообщает KLOOP.
4 октября в Кыргызстане состоялись выборы в парламент. По предварительным результатам, в парламент проходят четыре партии из 16, которые принимали участие на выборах. Три из них — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» — называют приближенными к действующему президенту Соорнбаю Жеенбекову.
Преодолеть 7% барьер смогла лишь одна оппозиционная партия — «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»). Протестующие называют выборы незаконными из-за многочисленных нарушений: подкуп избирателей, использование админресурса и тому подобное.
Напомним, протесты в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Тысячи людей вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы. Из 12 партий, проигравших выборы, представители 11 вышли на протест.
Вскоре протесты переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а те бросали в ответ камни и коктейли Молотова.
Затем часть демонстрантов прорвалась в здание парламента Кыргызстана, где расположена также администрация президента. Другая часть активистов штурмовала здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (осужденного ранее по обвинению в незаконном обогащении), экс-депутата парламента Садыра Жапарова (осужденного за организацию митинга и захват в заложники чиновника) и бывшего премьер-министра Сапара Исакова (осужденного по обвинениям в коррупции). Вскоре всех их освободили.
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Центральная избирательная комиссия Кыргызстана объявила об отмене результатов парламентских выборов в стране. После них в стране начались протесты, продолжающиеся второй день.
Об этом сообщает KLOOP.
4 октября в Кыргызстане состоялись выборы в парламент. По предварительным результатам, в парламент проходят четыре партии из 16, которые принимали участие на выборах. Три из них — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» — называют приближенными к действующему президенту Соорнбаю Жеенбекову.
Преодолеть 7% барьер смогла лишь одна оппозиционная партия — «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан»). Протестующие называют выборы незаконными из-за многочисленных нарушений: подкуп избирателей, использование админресурса и тому подобное.
Напомним, протесты в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после объявления предварительных итогов выборов в парламент Кыргызстана. Тысячи людей вышли на митинг с требованием отменить результаты голосования и объявить повторные выборы. Из 12 партий, проигравших выборы, представители 11 вышли на протест.
Вскоре протесты переросли в беспорядки и столкновения протестующих с полицией. Силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты, а те бросали в ответ камни и коктейли Молотова.
Затем часть демонстрантов прорвалась в здание парламента Кыргызстана, где расположена также администрация президента. Другая часть активистов штурмовала здание Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана с требованием освободить экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева (осужденного ранее по обвинению в незаконном обогащении), экс-депутата парламента Садыра Жапарова (осужденного за организацию митинга и захват в заложники чиновника) и бывшего премьер-министра Сапара Исакова (осужденного по обвинениям в коррупции). Вскоре всех их освободили.